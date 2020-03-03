معسكر.. إدانة مير بوهني 3 أشهر حبسا نافذا بتهمة السب والشتم

أدانت الهيئة القضائية لدى محكمة المحمدية بمعسكر “مير” بلدية بوهني بعقوبة 3 أشهر حبسا نافذا وتغريمه بمبلغ 10 ملايين سنتيم وبمبلغ مماثل كتعويض للضحية.

مير بوهني مثل صبيحة اليوم الثلاثاء، أمام هيئة المحكمة بتهمة السب والشتم في حق عضو منتخب في المجلس في حادثة تعود إلى تاريخ 29 جانفي 2019 أثناء تأدية مهامه ومناقشة مجموعة مشاريع للمصادقة عليها في مداولة.

رئيس البلدية يواجه تهما في العديد من القضايا من ضمنها 3 قضايا اعتداء إحداها على شاب في شهر ماي الماضي واثنتين بتاريخ 14 أوت الماضي على مسن وقاصر .

ضحاياه توجهوا بشكاوى جماعية أمام مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية التي كانت قد أمرت مصالح الدرك الوطني لإقليم بوهني بالإستماع إلى جميع إفادات الأطراف .