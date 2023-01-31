قناة النهار معسكر: إرتفاع أسعار البصل.. بين ضعف الانتاج والمضاربة في تسويقيه بقلم النهار أونلاين نشر في 31 جانفي 2023 - 23:02 شارك غرِّد أرسل 68 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/SvLBj اقرأ أيضا الغيرة من الإنسان الناجح قناة النهار 22 جانفي "طالع هابط: الشيخ النوي.. "النعامة مسكينة دايما تعاني من السكن قناة النهار 12 جانفي 😢 شـــــــــاهد..إخوة شهيد الواجب الوطني العقيد مناري مراد يرثونه بكلمات تدمع لها العين قناة النهار 24 جانفي الثلوج تغلق الطريق الوطني رقم 5 بين برج بوعريريج وبلدية اليشير قناة النهار 19 جانفي النهار ترندينغ: الصحفي حمزة بركاوي يفارق الحياة بعد صراع طويل مع الملاريا وممهلات غريبة تصنع الحدث قناة النهار 11 جانفي الجزائر تتحوّل لسويسرا😍😍مشاهد ساحرة للثلوج في الجزائر قناة النهار 25 جانفي تخصيص إمتحان ترقية للأستاذة ريحانة بن شية في المستشفى الجامعي قناة النهار 21 جانفي المدرسة العليا للذكاء الإصطناعي .. مشتلة نوابغ الجزائر قناة النهار 11 جانفي "ممثل حي 917 مسكن بالكاليتوس : هكذا إكتشفنا فاجعة وفـ.ـاة العائلة.."فتحو الباب لقاوه ميت هو وولادوا قناة النهار 16 جانفي ثلوج كثيفة على المرتفعات .. التفاصيل قناة النهار 26 جانفي