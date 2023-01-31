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معسكر: إرتفاع أسعار البصل.. بين ضعف الانتاج والمضاربة في تسويقيه

بقلم النهار أونلاين
معسكر: إرتفاع أسعار البصل.. بين ضعف الانتاج والمضاربة في تسويقيه
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