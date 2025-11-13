معسكر: إرتفاع حصيلة ضحايا حادث مرور سيق

إرتفعت حصيلة حادث المرور الذي وقع اليوم بمنطقة سيق ولاية معسكر إلى قتيل و23 جريحا.

وحسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت على الساعة 11سا20د، من أجل حادث اصطدام تسلسلي بين عدة مركبات بالطريق السيار “شرق-غرب” اتجاه الجزائر منطقة ماردو، بلدية و دائرة عقاز ولاية معسكر.

وأدى الحادث إلى وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 40 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي. فيما أصيب 23 شخصا بجروح مختلفة تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى.

وسخرت الحماية المدنية 10 سيارات إسعاف، 03 شاحنات إنقاذ. فيما لا تزال عملية الإنقاذ والإسعافات متواصلة.

