معسكر: إستقالة الأمين العام لبلدية المامونية من لجنة الصفقات بسبب شبهات في مشاريع

أقدم الأمين العام لبلدية المامونية التابعة إداريا لدائرة عين فارس في ولاية معسكر على الإستقالة من لجنة الصفقات الملحقة بمصالح البلدية.

وهذا على خلفية جملة من الشبهات طالت مشروع إنجاز قنوات للصرف الصحي لفائدة مجمعات سكانية بدوار بن حليمة و دوار العرايبية بغلاف مالي رصد له لا يقل عن مبلغ 4 ملايير و 10 مليون سنتيم .

الإستقالة المذيلة بتاريخ 25 مارس الماضي وصفها الأمين العام بالخطوة الصائبة بحسب مصادر محلية من مبنى مقر المجلس الشعبي البلدي.

وتوجت بإعداده لتقرير توجه به إلى رئيس دائرة عين فارس الذي أبلغ الأمين العام بأنه تكفل بإيصال نسخة من التقرير إلى المفتش العام لولاية معسكر .

المصادر ذاتها أوضحت وفق تسريبات صادرة عن مسؤولين بأن مضامين التقرير تناولت إبداء تحفظات حول شبهات رافقت الإعداد للإجراءات المتعلقة بالمنح المؤقت للصفقة.

التي إطلع على دفتر شروطها 7 مقاولات بعد الإعلان عن المشروع في الصحافة الوطنية المكتوبة بتاريخ 16 مارس المنقضي .

وحمل التقرير الإشارة إلى السياق المغاير للمرسوم الرئاسي 15 – 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 لتنظيم الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية .

بل أن حالة الإستهجان حملت جملة من الإستفسارات حيال طريقة فتح الأظرفة التي استثنت 7 مقاولين وتمكين مقاول واحد من الظفر بالمشروع.

مما دفع بأحد المقاولين إلى الإستعانة بمحضر قضائي لإثبات إجراءات سحبه لدفتر الشروط في فترة غياب رئيس البلدية الذي يتواجد في عطلة مرضية .

هذا و يرتقب أن تسارع مفتشية مصالح ولاية معسكر إلى فتح تحقيق في القضية .