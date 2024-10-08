معسكر.. إصابة أزيد من 80 تلميذاً بتسمم غذائي ببلدية سيدي عبد المومن

أصيب أزيد من 80 تلميذاً، بمدرسة مالك بن نبي، بحي البخايتية 2 بلدية سيدي عبد المومن دائرة المحمدية ولاية معسكر. بتسمم غذاىي بعد تناولهم وحبة الغداء بمطعم المدرسة.

ليتم نقل المصابين إلى المؤسسة العمومية الاستشفاىية دحاوي دحو لتلقي الرعاية الصحية، حيث تم التكفل بهم من خلال تسخير طاقم طبي وشبه طبي لمتابعة حالتهم التي تبدو لحد الساعة مستقرة ولا تدعو للخطر حسب الأطباء.

فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقا فوريا لمعرفة اسباب التسمم.