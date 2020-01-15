معسكر..إصابة شخص بعد انفجار للغاز بمسكنه بغريس

تدخلت مسا اليوم، مصالح الحماية المدنية لوحدة غريس بولاية معسكر، لإخماد حريق بمستودع مسكن.

الحريق وقع بحي 100 سكن وسط مدينة غريس، إثر انفجار بعد تسرب للغاز، و أدى إلى حريق.

وخلف الحريق إصابة صاحب المسكن بحروق من الدرجة الثانية وجروح متفاوتة.

وقامت مصالح الحماية المدنية بمنع انتشار الحخريق إلى المساكن المجاورة وقدمت الإسعافات الأولية للضحية و تم إجلاؤه إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية دالي عبد القادر بغريس.

فيما تم تسجيل بعض الخسائر المادية متمثلة في احتراق بعض الأواني والأثاث المنزلي.