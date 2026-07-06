معسكر.. إصابة 10 أشخاص في حادث مرور

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية معسكر، حادث مرور وقع صباح اليوم الاثنين، على مستوى الطريق الوطني رقم 91، ببلدية و دائرة تيغنيف، والذي أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

وأوضحت المصالح نفسها، أن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 91. بلدية و دائرة تيغنيف.

حيث خلّف إصابة 10 أشخاص لهم إصابات خفيفة (من بينهم 05 أطفال لهم حالة صدمة)، تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم في عين المكان وتحويلهم إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور