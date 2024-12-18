معسكر.. إصابة 3 أشخاص في انفجار متبوع بحريق بمسكن

تدخلت مصالح الحماية المدنية بدائرة وادي الأبطال، ولاية معسكر، مساء اليوم على الساعة 20:10. من أجل حادث انفجار متبوع بحريق.

الحادث وقع بمسكن في الطابق الرابع لعمارة متواجدة في حي 23 سكناً، بلدية ودائرة وادي الأبطال. ولاية معسكر.

بعد تلقي الحماية المدنية نداء النجدة، توجهت لمكان الحادث، حيث تمت السيطرة على الحريق ومنع انتشاره لبقية الطوابق، وتم تسجيل انهيار جدارين بالمسكن.

وتنقل المدير الولائي للحماية المدنية رفقة السلطات المحلية وقائد الوحدة الثانوية للمستشفى للوقوف على حالة المصابين (الأب، الأم، وطفل) بالمستشفى، والوقوف على الأضرار الناجمة عن الحادث.