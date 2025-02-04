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أخبار الجزائر

معسكر.. إصابة 7 أشخاص في اصطدام بين ثلاث مركبات

بقلم غانية غالمي
معسكر.. إصابة 7 أشخاص في اصطدام بين ثلاث مركبات
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 تدخلت الإسعافات الأولية للحماية المدنية بالمحمدية (معسكر) بالطريق السيّار شرق غرب بمنطقة مقطع دزو  اتجاه وهران  من أجل حادث مرور أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

و تمثل الحادث في اصطدام تسلسلي ما بين 3 سيارات ،حيث خلف إصابة 07 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 06 و39 سنة. قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان و تم إجلاءهم إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى سيق.

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