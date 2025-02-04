معسكر.. إصابة 7 أشخاص في اصطدام بين ثلاث مركبات
بقلم غانية غالمي
تدخلت الإسعافات الأولية للحماية المدنية بالمحمدية (معسكر) بالطريق السيّار شرق غرب بمنطقة مقطع دزو اتجاه وهران من أجل حادث مرور أسفر عن إصابة 7 أشخاص.
و تمثل الحادث في اصطدام تسلسلي ما بين 3 سيارات ،حيث خلف إصابة 07 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 06 و39 سنة. قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان و تم إجلاءهم إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى سيق.
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