معسكر.. إصابة 7 أشخاص في اصطدام بين ثلاث مركبات

تدخلت الإسعافات الأولية للحماية المدنية بالمحمدية (معسكر) بالطريق السيّار شرق غرب بمنطقة مقطع دزو اتجاه وهران من أجل حادث مرور أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

و تمثل الحادث في اصطدام تسلسلي ما بين 3 سيارات ،حيث خلف إصابة 07 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 06 و39 سنة. قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان و تم إجلاءهم إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى سيق.

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