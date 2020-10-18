معسكر: إعذار المقاولة المكلفة بإنجاز 80 وحدة سكنية طابع عمومي إيجاري

قام والي ولاية معسكر، اليوم الاحد، بخرجة ميدانية وتفقدية لبلديتي عين فكان وعين افرص.

وشملت هذه الزيارة قطاع السكن، التربية، المشاريع المسجلة لفائدة سكان مناطق الظل.

وبمستهل الزيارة تفقد الوالي مشروع انجاز 80 وحدة سكنية طابع عمومي إيجاري ببلدية عين فكان بالقطب الحضري الشهيد مايدة محمد.

وشدد الوالي على تدارك التأخير المسجل في الانجاز، مع اعذار المقاوعبكلة المكلفة بالأشغال .

كما عاين مشروع تجديد شبكة التطهير بحي 247 قطعة الشطر الاول.

وعاين مشروع انجاز 100 ترقوي مدعم البرنامج الجديد، ببلدية عين فكان مركز، كما دشن 6 اقسام توسعية بمدرسة مقايز قديم.

وعاين الخزان المائي سعة 1000م3 مع محطة الضخ وتجهيزات الري بـ 09 دواوير، حيث سيتم تموين 1300 مواطن بالمياه.

وقدمت شروحات حول تقدم اشغال انجاز قناة الربط انطلاقا من البئر الارتوازي E81 بإتجاه محطة الضخ E74 بدوار زلابنة .

ثم تفقد مشروع الربط بالطاقة الكهربائية بدوار أولاد بوعلام والتي وصلت نسبة الاشغال 50%، وسيتم وضعه حيز الخدمة الفاتح نوفمبر.

وببلدية عين افرص، عاين الوالي مشروع انجاز مجمع للتطهير مع حوض التصفية بدوار لعبانة.

كما عاين مشروع انجاز وتجهيز خزان مائي سعة 1000م3 مع قناة الدفع بنفس القرية مع انجاز بئر ارتوازي.

وعاين الوالي مشروع انجاز 45 وحدة سكنية مجمعي للبناء الريفي.