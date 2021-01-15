معسكر: إنتشال جثة شيخ مفقود منذ أيام بسد واد التحت

أخبار الجزائر
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معسكر: إنتشال جثة شيخ مفقود منذ أيام بسد واد التحت
بقلم غانية غالمي

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية معسكر اليوم الجمعة من انتشال جثة من سد واد التحت بعين فراح دائرة وادي الأبطال.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد باشرت عملية بحث عن رجل مفقود مصاب بالزهايمر منذ أيام.

وقامت بتسخير فرقة مختصة من غطاسين وفرقة البحث و الإنقاذ في الأماكن الصعبة بعد العثور على أغراض المفقود على ضفاف سد واد التحت.

لتبدأ عملية البحث منذ مساء الخميس وصبيحة الجمعة أين تم العثور على الجثة وانتشالها من قبل عناصر الحماية المدنية.

وقامت ذات المصالح بنقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى واستكمال التحقيق من قبل الجهات المختصة .


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