معسكر: إنتشال جثة فتاة من بئر بعمق 60 متر

تم اليوم الأربعاء إنتشال جثة فتاة من بئر بعمق 60 مترا، بمزرعة كرافو ببلدية فروحة، ولاية معسكر.

وتنحدر الطفلة من ذات المنطقة، كانت مفقودة منذ عدة أيام. كما أنها تعاني من إضطرابات نفسية، حسب أقوال والدها.

وتم تحويل الجثة من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى معسكر.

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