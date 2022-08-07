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أخبار الجزائر

معسكر : إنحراف سيارة بمنحدر عميق وخطير  بين معسكر والمحمدية

بقلم غنية غالمي
معسكر : إنحراف سيارة بمنحدر عميق وخطير  بين معسكر والمحمدية
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تمكنت الوحدة الرئيسية و فرقة خاصة للتدخل بالمعسكر من إنقاذ 4 اشخاص بعد حادث إنحراف سيارتهم.

الحادث وقع بمنحدر عميق و خطير بالطريق الرابط بين معسكر و المحمدية تحديدا بين المحمدية و بلدية المامونية. وتمثل في انحراف سيارة من نوع كليو 4 كان على متنها 4 اشخاص من عاىلة واحدة (رجل رفقة والده و زوجته وابنه) ينحدرون من داىرة فرندة ولاية تيارت.

تم انقاذهم من طرف الحماية المدنية وحدة المحمدية مدعومة بالوحدة الرئيسية و فرقة خاصة للتدخل و مساعدة المواطنين بتسخير كافة الإمكانيات البشرية و المادية .

رابط دائم : https://nhar.tv/PFSIQ
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