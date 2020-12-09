معسكر: إنقاذ وإسعاف 4 أفراد مختنقين بالغاز

تمكنت مصالح الحماية المدنية لدائرة غريس، ولاية معسكر، من إنقاذ وإسعاف 4 أفراد مختنقين من عائلة واحدة.

ويتعلق الأمر بكل من أب، وأم وتوأم، حيث سجل الحادث بمدينة غريس ليلة البارحة فی حدود الساعة العاشرة صباحا.

وحسب الحماية المدنية، تبلغ أعمار الضحايا، 55 سنة، 50 سنة، وتوأم 15 سنة.

وقدمت لهم الاسعافات الأولية، وإجلاؤهم الی مستشفى غريس.

ونصحت الحماية المدنية لتفادي التسمم بالغازات المحروقة، بالتهوية الدائمة للمنازل و عدم غلق أو سد منافذ التهوية .

كما شددت على ضرورة مطابقة أجهزة التدفئة لمعايير الأمن والسلامة، وعدم استعمال الطابونة للتدفئة أو الاستحمام .

ودعت الى المراقبة اليومية لشعلة المدفأة، حيث تعني الشعلة الزرقاء أن هناك إحتراق تام و هذا يعني أن المدفأة سليمة.

اما الشعلة الحمراء فتعني أن هناك احتراق غير تام وهذا يعني أن المدفأة غير سليمة .

ودعت الى مراقبة و تنظيف قنوات صرف الدخان، واستعمال أجهزة إستشعار الغاز .