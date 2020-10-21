معسكر: استلام 8 مجمعات مدرسية ومتوسطة وثانوية

أشرف والي معسكر، عبد الخالق صيودة، اليوم الاربعاء، على إنطلاق الموسم الدراسي 2020/2021.

وتم الاشراف على انطلاق الموسم الدراسي على مستوى مدرسة المجاهد المتوفي بن قدوري عابد بمعسكر.

كما حضر الوالي للدرس الافتتاحي حول الوقاية من فيروس كوفيد 19.

بعدها توجه الوفد الرسمي الى مدرسة خلادي عثمان بقرية قروات ضمن مناطق الظل ببلدية تيغنيف.

وكان للوالي حوار مع سكان المنطقة، حيث ذكر بالمشاريع التي استفادت منها القرية على غرار انجاز شبكة التطهير ورد الاعتبار للمدرسة .

كما كانت للوالي زيارة لمدرسة قنوني السنوسي بقرية اولاد سيدي السنونسي ضمن منطقة الظل ببلدية تيغنيف .

بعدها قام الوالي بتوزيع مفاتيح 04 حافلات جديدة للنقل المدرسي على رؤساء المجالس الشعبية البلدية.

ويتعلق الأمر بكل من بلديات البرج، سيدي عبد المومن، وادي الابطال، ماقضة.

واكد الوالي ان ذات الحافلات موجهة لنقل التلاميذ القاطنين بالمناطق الريفية المعزولة ومناطق الظل.

وكان للوالي لقاء مع الصحافة، حيث استفادت الولاية من مشاريع تربوية هامة.

وذكر منها مشاريع تأهيل وإعادة ترميم المدارس الابتدائية 261 مدرسة على عاتق الصندوق الجماعات المحلية المشترك للضمان والتضامن.

وتم استلام في الطور الابتدائي 8 مجمعات مدرسية، و49 قسما توسعيا، 15 مطعما مدرسيا و26 جناحا صحيا.

أما الطور المتوسط فسيتدعم بمتوسطة نصف داخلية و13 حجرة دراسية توسعية.

وفيما يخص الطور الثانوي، سيتدعم القطاع بإستلام ثانوية و02 نصف داخلية و4 أقسام توسعية.

وأفاد أنه تم تسطير بروتوكول صحي للوقاية من فيروس كورونا، عبر المؤسسات التربوية.