معسكر: الأمن يوقف مروّج الخمور ويحجز 1500 قارورة

تمكن عناصر فرع الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي ولاد مالك بالمحمدية بولاية معسكر. من توقيف مشتبه فيه بترويج المشروبات الكحولية. معسكر

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تمكنت من حجز كمية من المشروبات الكحولية قدرت إجمالا بـ 1501 وحدة من المشروبات الكحولية. كما أن العملية جاءت على إثر معلومات مفادها حيازة هذا الأخير على كمية من المشروبات الكحولية بمسكنه العائلي لغرض ترويجها بمناسبة نهاية السنة الميلادية 2021.

وأضاف المصدر، أنه وبعد التأكد من المعلومات و إتخاذ خطة أمنية محكمة تم توقيف المشتبه فيه و تفتيش المسكن بعد الإذن المسبق من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية. كلّلت نتائجه بالإيجاب بضبط و حجز كمية المشروبات الكحولية المذكوره. ليتم تحويله إلى مقر الأمن الحضري لإستكمال إجراءات التحقيق. وقد أنجز ضده إجراء قضائي قدم بموجبه امام العدالة لمحاكمته.

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