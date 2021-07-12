معسكر: الإطاحة بمروجين للخمور وضبط بندقية بالمحمدية

موازاة مع ضبط 1250 وحدة من المشروبات الكحولية

تمكنت قبل نحو أيام مصالح الأمن الحضري لحي المدينة الجديدة أولاد مالك بالمحمدية في ولاية معسكر من حجز سلاح ناري يتمثل في بندقية في حالة جيدة و بدون وثائق عثر عليها أثناء عملية تفتيش استهدفت منزلا يقع بمحاذاة مبنى عيادة متعددة الخدمات الطبية داخل الوسط الحضري لمدينة المحمدية يعود لشابين تجمعهما صلة القرابة يبلغان من العمر 50 و 41 سنة و يمتهنان بيع الخمور بدون رخصة .

وقد تم تقديمهما في إطار إجراءات المثول الفوري أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية قبل إدانتهما بعقوبة 6 أشهر حبسا غير نافذة . بينما تم الإبقاء على أحدهما رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق معه في قضية حيازة سلاح ناري بدون رخصة فضلا عن كونه لديه سابقة تتعلق بحيازته على مسدس قبل نحو 15 سنة. أين تم توقيفه بإقليم ولاية مستغانم .

ذات المصالح حجزت في العملية زهاء 580 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام . و في سياق ذي صلة تمكنت ذات المصالح من ضبط محجوزات تمثلت في 670 وحدة من المشروبات الكحولية كانت مخبأة في مركبة من نوع أكسن كان قد ركنها صاحبها و لاذ بالفرار عند مدخل حي أولاد مالك .