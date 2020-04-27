معسكر: التحضير لأكبر عملية تضامن مع الأسر المعوزة بمناطق الظل

ترأس والي معسكر، صيودة عبد الخالق، اجتماعا للجنة الولائية للوقاية ومتابعة وباء فيروس كورونا.

وثمن الوالي مجهودات مصالح الأمن المبذولة ميدانيا لتطبيق إجراءات الحجر الصحي الإلزامي.

كما جدد الوالي تشكراته إلى كل عمال قطاع الصحة بالولاية من أطباء وشبه طبيين وعمال وموظفين، الى جانب عناصر الحماية المدنية، على تجندهم الكامل لمواجهة هذا الوباء الخطير، بالاضافة الى عمال قطاع التجارة من فرق المراقبة والأعوان للقضاء على المضاربة في الأسعار، ومحاربة ظاهرة الاحتكار ومراقبة نوعية المواد الغذائية المعروضة للبيع .

كما أسدى الوالي تعليمات وتوجيهات الى رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، قصد مضاعفة عمليات التعقيم والنظافة ورفع النفايات المنزلية والاعتناء بالمساحات الخضراء، ورد الاعتبار للإنارة العمومية.

واستمع صيودة إلى عرض من طرف مدير التجارة للولايةن حول متابعة عملية التموين الأسواق بمختلف المواد الغذائية، والتي أكد فيها على توفر كافة المواد الغذائية .

و في سياق ذي صلة، أمر مدير النشاط الاجتماعي ورئيس الهلال الأحمر الجزائري بالتحضير لعملية كبيرة للتضامن مع الأسر المعوزة بمناطق الظل، عبر بلديات الولاية خلال هذا الشهر الفضيل وبمشاركة جميع الفاعلين .

و في الأخير أكد الوالي على ضرورة تضافر جهود الجميع لنشر رسائل التوعية والاحتياط من هذا الوباء لفائدة المواطنين داعيا الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء .