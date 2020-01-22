معسكر.. التحقيق في صفقات مشبوهة بمديرية الخدمات لجامعة مصطفى اسطمبولي

إستمع عشية اليوم الأربعاء، قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية لمعسكر، لـ11 موظفًا في قضية تتعلّق بصفقة مشبوهة بمديرية الخدمات الجامعية.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار أون لاين”، فإنّ من بين المشتبه فيهم مسؤولين بالمديرية وبعض مدراء إقامات وموظفين.

وقد باشرت مصالح الشّرطة القضائية بالولاية، تحقيقًا في قضيّة عقد صفقات مشبوهة تخص اللحوم، بالخدمات الجامعيّة منذ أشهر، وهي الإشتباه في مخالفة تلك الصفقة للتشريع المعمول به.

وقد جاءت عملية التحقيق بعد شكوى تلقتها مصالح الأمن، ضد إدارة الخدمات الجامعية، تخص إجراء صفقات اللحوم، حيث تم الإشتباه في عدم سلامة الإجراءات المتبعة في تمكين عدد من المتعاملين من صفقات وتم منح بعض الصفقات بطريقة منافية لقانون.

وبعد التحقيق الأمني، تمّ إحالة الملف على وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر وبعد النظر إليه ودراسته أحاله بدوره على قاضي التّحقيق بنفس المحكمة.