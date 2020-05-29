معسكر.. الجيش الأبيض في وقفة إحتجاجية تنديدا بالعقوبات الإدارية المفروضة عليهم

إحتج، يوم أمس، مستخدمي الصحة بمستشفى مسلم الطيب بمعسكر ، عن الظروف المهنية التي يتخبطون فيها من غياب وسائل الوقاية و الحماية.

الإضراب جاء أيضا تنديدا بالضغط الذي يعيشونه نتيجة تعسف إدارة المستشفى وصمتها حيال مطالبهم وانشغالاتهم المهنية.

حيث أكد أمين الفرع النقابي لاتحادية عمال الصحة، بن فطة علي، أن تضحيات مستخدمي القطاع في هذه الفترة لا تقدر بثمن، لكن تضحياتهم قوبلت بالإهانة و تقزيم مجهوداتهم.

مشيرا في السياق ذاته “أن إدارة المستشفى تتماطل في دفع مخلفات المناوبة للمستخدمين لعدة أشهر وكل من يطالب بها جزاؤه عقوبة إدارية “.

وجدد النقابي، علي بن فطة، في بيان للمحتجين، مطلب تجميد العقوبات التي صدرت ضد مستخدمي القطاع خلال هذه الازمة ،بدل تشجيعهم ودعمهم أو الاستماع لانشغالاتهمم كابسط معاملة تقابل بها الإدارة الجيش الأبيض.

يذكر أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمس بمستشفى مسلم الطيب التحق بها عدد كبير جدا من الموظفين زدو الممرضين والأطباء.

الذين عبروا عن تذمرهم من الضغط الذي يعيشونه بمستشفى مسلم الطيب الذي حولت له كل المصالح الطبيبة لمستشفى يسعد خالد المخصص لعلاج الكورونا.

غير أن وقفتهم الاحتجاجية قابلها مدير المستشفى بشكوى أمام المحكمة الإدارية يطعن فيها في شرعية الاحتجاج.