معسكر: الدرك يحجز 158 قنطار من النخالة ويوقف 3 أشخاص

تمكنت مصالح الدرك الوطني ببوهني ولاية معسكر من حجز 158 قنطار من مادة النخالة. مع توقيف 3 أشخاص.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العملية جاءت على إثر معلومات واردة إلى فرقة الأمن والتحري ببوهني التابعة للكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بالمحمدية. مفادها وجود شاحنتين محملتين بمادة النخالة يحملان ترقيم ولاية غليزان. على مستوى مخرج محطة الوقود بابا علي بلدية مقطع دوز المؤدي إلى الطريق السيار “شرق غرب” باتجاه مدينة وهران.

وقامت ذات المصالح، على إثرها بتوقيف الشاحنتين، وبعد استفاء جميع الإجراءات القانونية. تم حجز 158 قنطار من مادة النخالة وحجز شاحنتين. كما تم حجز اعتباري لمؤسسة مصنفة بدون رخصة.

مع حجز ملفات إدارية لأشخاص ينحدرون من ولاية وهران تم الإحتيال عليهم واستعمال سجلاتهم التجارية.

إضافة إلى توقيف 03 أشخاص وإنجاز ملف قضائي. وتقديمهم أمام العدالة لقيامهم بالمضاربة غير المشروعة في مشتقات الحبوب والبقول الجافة.