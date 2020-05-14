معسكر: الدرك يحقق في إطلاق نار بسبب نزاع حول قطعة أرض فلاحية

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معسكر: الدرك يحقق في إطلاق نار بسبب نزاع حول قطعة أرض فلاحية
بقلم طوبال.ع

بسبب نزاع حول قطعة أرض فلاحية

فتحت الفرقة الإقليمية لمصالح الدرك الوطني بالمحمدية في ولاية معسكر تحقيقا في حادث إطلاق نار وقع قبيل إفطار يوم أمس بضيعة فلاحية تقع في ضاحية أولاد مالك بجنوب المدينة.

وإستنادا إلى مصادر محلية فإن حادث إطلاق النار نجم عن تلاسن وشجار على خلفية نزاع بين أفراد عائلتين حول قطعة أرض فلاحية.

المصادر ذاتها أوضحت بأن أحد أفراد العائلتين المتنازعتين كان قد سارع صبيحة اليوم إلى إخطار مصالح الدرك الوطني.

بعد تعرضه لرشق بطلقات نارية من حسن الحظ أنها لم تصبه من بندقية نصف الية يحوز عليها عنصر سابق من الدفاع الذاتي.

واستمعت مصالح الدرك للشاكي في انتظار استدعاء المشتكى منه الذي يستغل الأرض في تربية الماشية و هو ما أثار أفراد الطرف الاخر  الذين يدعون ملكيتهم للأرض و هو نزاع لا يزال محل نظر قضائي .


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