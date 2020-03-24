معسكر: الدرك يداهم مخزن للخردوات ويحجز مواد غذائية فاسدة

تمكنت عناصر الدرك الوطني بمعسكر، اليوم من حجز كميات هائلة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمشروبات الغازية.

البضاعة المحجوزة كانت مخزنة بمستودع للخردوات في مستثمرة فلاحية بقرية نواري حمو ضواحي مدينة معسكر .

وتمثلت المحجوزات حسب مصالح الدرك، في ألف وحدة من المشروبات الغازية غير المفوترة و أطنان من المواد الغذائية الفاسدة منتهية الصلاحية.

على غرار السميد والبقول الجافة وغيرها من المواد الاستهلاكية.

وقد حضر العملية افراد المفنشية الإقليمية للتجارة لمعسكر و مكتب الصحة لبلدية معسكر.

وتم تحويل ملف صاحب المخزن الى الجهات القضائية بتهمة تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية مع انعدام شروط النظافة و الاضرار بالصحة العمومية .