معسكر: العثور على الطفل المفقود في بركة مائية جثة هامدة

تم العثور على الطفل المفقود في بركة مائية، و انتشال جثته في ولاية معسكر.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن جثة الطفل البالغ من العمر 13 سنة، تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

للإشارة، تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، على الساعة 8 سا و30 دقيقة، من أجل عملية البحث عن طفل. داخل بركة مائية بالمكان المسمى قرية أولاد دحو، بلدية بوهني، دائرة سيق ولاية معسكر.

وسخّرت الحماية المدنية لهذا التدخل شاحنة إنقاذ، فرقة غطاسين، سيارة إسعاف. فيما لا تزال العملية جارية.

