معسكر: العثور على جثة جد متعفنة داخل مسكن بالمحمدية

عثر في حدود الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس على جثة أربعيني ينحدر من بلدية مقطع دوز بحي تجزئة 390 مسكن القريب من الوسط الحضري لمدينة المحمدية في ولاية معسكر .

الجثة تم العثور عليها في درجة متقدمة من التعفن و تأخر رفعها بسبب حدة الرائحة الكريهة المنبعثة.

إلى حين الإستعانة بوسائل الوقاية من طرف عناصر مصالح الحماية المدنية التي كانت مرفوقة بدورية لعناصر الشرطة القضائية لأمن الدائرة .

وبحسب مصادر محلية فإن العثور على الجثة كان من طرف صاحب المسكن الذي عاد لتفقده بعد سفرية طويلة.

وتعذر عليه فتح باب المدخل الرئيسي كونه كان مغلقا بإحكام من طرف الضحية الذي كان يقيم فيه بشكل مؤقت.

مما استدعى به إلى إخطار مصالح الحماية التي تمكن عناصرها من الولوج إليه عبر نافذة الطابق الأول.

ليتم العثور على الضحية في وضعية المستلقي على فراش النوم . مصالح الأمن فتحت تحقيقا في الحادثة بأمر من وكيل الجمهورية.