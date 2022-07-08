قناة النهار معسكر: القصابات.. قبلة المواطنين لاقتناء اللحوم بسبب غلاء الأضاحي بقلم النهار أونلاين نشر في 08 جويلية 2022 - 22:43 شارك غرِّد أرسل 130 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/MZkMB اقرأ أيضا اللغة الإنجليزية في الطور الإبتدائي.. نقلة نوعية في المنظومة التربوية قناة النهار 21 جوان أمين بوعناني يتأهل إلى الدور النهائي في الـ 110 متر حواجز قناة النهار 02 جويلية مجـ.رمون يستخدمون شهادات طبية وهمية لتضليل العدالة قناة النهار 01 جويلية دلال خير: ألم ومعاناة تعيشها "لينا" بسبب مرض إنسداد الشرايين وسط حسرة أهلها قناة النهار 08 جويلية هذه آخر الروتوشات من داخل قاعة الصحافة الدولية الخاصة بتغطية الألعاب المتوسطية في وهران قناة النهار 21 جوان "اليوتوبر المصري محمود حجازي يشجع بعثة الرياضيين الجزائريين .." راح نرجع لابسين الميداليات قناة النهار 22 جوان الشيخ النوي: حريق كبير يلتهم محاصيل زراعية بعين الدفلى ولا واحد هدر عليها قناة النهار 22 جوان رئيس إتحادية الجيدو: المصارع إدريس فرّح الشعب الجزائري وبرهن أنه يستطيع تمثيل كل الرياضيين الجزائرين قناة النهار 30 جوان والي وهران ومعسكر ووزير الشباب والرياضة يدشنون ملعب سيڨ الجديد قناة النهار 28 جوان الشيخ النوي: الرئيس تبون يبعث برسالة إلى المستثمرين المحليين.. مستقبل السياحة للخواص قناة النهار 28 جوان