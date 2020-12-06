معسكر.. الناقلون الخواص للحافلات وسيارات الأجرة يحتجون

نظم الناقلون الخواص للحافلات وسيارات الأجرة بمعسكر، وقفة احتجاجية صبيحة اليوم الأحد، أمام المحطة البرية الرئيسية لبلدية معسكر.

وعبر المحتجون، عن تضررهم من أثار الجائحة الصحية والإجراءات المفروضة عليهم والتي أثقلت كاهلهم.

و حسب المحتجين، فقد تم تنظيم الوقفة، استجابة لدعوة ثلاث نقابات بقطاع النقل.

وتتضمن اللائحة، في مقدمتها إلى ضرورة استئناف نشاط سيارات الأجرة و تعميم الاستفادة من منحة 30 ألف دينار و محاربة النقل غير الشرعي.

وقد تجمهر الناقلون الخواص أمام المحطة البرية لمعسكر، مطالبين باستئناف نشاط النقل بين الولايات، مقابل الالتزام بالبرتوكول الصحي.

وطالبوا بالعمل على موازنة أسعار النقل لمواجهة ضرر الإفلاس الذي يلاحقهم نتيجة تقليص المقاعد المشغولة إلى 50 بالمائة.

كما استاء الناقلون بالتباين في قراءة النصوص القانونية، من ضمنها بعض النصوص، التي حرمت فئة كبيرة من سائقي سيارات الأجرة المتراكمة ديونهم لدى الصندوق الوطني للعمال غير الاجراء، من الإعانة المالية المقدرة بـ30 ألف دينار.

ملتمسين إعادة النظر في توزيع الإعانة المالية على المتضررين، نظرا للظروف المعيشية التي خلفتها آثار الأزمة الصحية.

بالإضافة إلى مطالبتهم بوضع رزنامة مع الصندوق الوطني لغير الإجراء، تمكنهم من تسديد الاقساط المستحقة لديهم مع إلغاء غرامات التأخير، بعد أن تضرروا بشدة خلال تلك الفترة الصحية.

كما طالبوا بنزع عقوبات الوضع الفوري في المحشر البلدية، بالنسبة للمركبات المخالفة للإجراءات الصحية واستبدالها بمحاضر وعقوبات تتلاءم مع ظروفهم المهنية والمعيشية، معتبرين أنهم شركاء وساهموا في هذه الأزمة الصحية بكل ما لديهم.