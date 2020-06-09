معسكر.. انتحار عون أمن بمقر دائرة تيغنيف

أخبار الجزائر
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معسكر.. انتحار عون أمن بمقر دائرة تيغنيف
بقلم طوبال.ع

اهتز الوسط السكاني لبلدية تيغنيف في ولاية معسكر يوم أمس على وقع خبر انتحار عون أمن في العقد الخامس من العمر داخل مبنى مقر الدائرة شنقا.

و استنادا لمصادر عليمة فإن عمال الدائرة تفاجأوا لدى ولوجهم للمقر بالضحية جثة هامدة و معلقة بحبل قبل أن يتم إخطار الجهات المختصة التي أمرت بتحويل الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية لمدينة تيغنيف .

مصادر أوضحت أنه تقرر إخضاعه لعملية التشريح الطبي بأمر من وكيل الجمهورية لتشخيص ظروف الوفاة . و لم تخف مصادر تعرض العون لضغوطات نفسية خلال الاونة الأخيرة .


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