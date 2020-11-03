معسكر: بالصور.. قتيلان وجريح في إصطدام بين سیارتين

توفي شخصين وإصابة اخر في حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء على مستوى الطريق الولائی رقم 31 الرابط بین بلدیة ماقضة ودائرة غریس بمعسكر.

وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث وقع عشية اليوم في حدود الساعة 13 و50 د بین بلدیة ماقضة ودائرة غریس بذات الولاية.

الحادث تمثل في اصطدام بين سیارة نفعیة من نوع ” بیجو 207″ وسیارة تجاریة من نوع “فورد “.

ما خلف وفاة سائق السیارة التجاریة ومرافقه فی عین المکان، وإصابة سائق السیارة النفعیة بجروح خطیرة.

ليتم على إثر ذلك نقل الجريح إلى المٶسسة العمومیة الاستشفائیة بغریس وتحویل الجثث الى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفی.

من جهتها مصالح الامن فتحت تحيقا في الحادث.