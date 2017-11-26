معسكر تحيي الذكرى الـ 185 لمبايعة الأمير عبد القادر

تحيي ولاية معسكر يوم غد الاثنين الذكرى ال 185 لمبايعة الأمير عبد القادر.

من خلال برنامج احتفالي متنوع حسبما علم اليوم الأحد لدى خلية الإعلام للولاية.

ستقام ندوة وطنية حول حياة الأميرعبد القادربجامعة “مصطفى اسطمبولي” بمبادرة لمديرية الثقافة للولاية بمشاركة أساتذة و باحثين من عدّة ولايات.

بالإضافة إلى زيارة للمعالم الأثرية و التاريخية الخاصّة بكفاح مؤسّس الدولة الجزائرية الحديثة ببلديات معسكر وسيدي قادة وغريس.

و تختتم بحفل كبيربموقع شجرة “الدردارة” (بلدية غريس) الذي شهد المبايعة الأولى للأمير عبد القادر عام 1832 لقيادة المقاومة ضد الإستعمار.

وسيقام بنفس المناسبة معرض تاريخي حول حياة الأمير عبد القادر وأخر للمجسّمات الخاصّة بالأماكن الأثرية.

ومعرض كتب تناولت مقاومة الأمير عبد القادر ضد المستعمر الفرنسي.