معسكر : تخصيص أجهزة طبية للمحتاجين للعلاج بمساكنهم

في سابقة الأولى من نوعها أقدمت السلطات الولائية بمعسكر، على تخصيص تجهيزات طبية لصالح المحتاجين المصابين بالربو، للعلاج بمساكنهم.

وكان والي الولاية حجري درفوف قد اشرف على عشية اليوم، على توزيع 40 مولدات الأكسجين Concentrateur d’oxygène على المرضى المحتاجين.

والتي ستشرف على توزيعها خلايا وكالة التنمية الاجتماعية التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي لمعسكر، رفقة مدير الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري.

واكد والي الولاية خلال تدخله، أن هذه العملية تندرج ضمن المساعدات الاجتماعية للولاية والتي تم إقتناؤها من ميزانية الولاية ويتكفل مدير النشاط الاجتماعي بتوزيعها على المرضى في منازلهم، مضيفا، انه سيتم إقتناء أجهزة طبية أخرى من طرف الولاية لصالح المرضى في خلال الأيام القليلة المقبلة.

مشيرا أن الفكرة كانت مقترحة من قبل رئيس المجلس الشعبي الولائي والأمين العام للولاية.