معسكر.. تدشين الطريق السيار الرابط بين بلديتي سيق وحسين

شارك وزير النقل، السعيد سعيود، رفقة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الثلاثاء، ف وضع حيز الخدمة للمقطع الأول من الطريق السيار الرابط بين الطريق السيار شرق-غرب ومدينة معسكر.

وحسب بيان لوزارة النقل، يمثل هذا المشروع، والذي يمتد على مسافة 15 كلم بين بلدية سيق وبداية بلدية حسين، شطرًا من الطريق السيار الذي يمتد على مسافة إجمالية تُقدّر بـ 25 كلم.

كما يُعدّ مكسبًا استراتيجيًا لدعم شبكة الطرقات بالمنطقة، وتحسين ربط مدينة معسكر بالمحاور الوطنية الكبرى. خاصة الطريق السيار شرق-غرب.

وسيساهم هذا المقطع في تعزيز انسيابية حركة المرور، وتقليص مدة السفر وربط أكثر مرونة بين سيق وباقي مناطق الولاية. وتحسين ظروف تنقّل الأشخاص ونقل البضائع.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تطوير البنية التحتية للطرقات. ودعم التنمية الاقتصادية عبر مشاريع كبرى ذات بُعد وطني.