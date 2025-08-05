معسكر.. تدشين النفق الأرضي بالمحمدية

أشرف وزير النقل، السعيد سعيود، رفقة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الثلاثاء، على وضع النفق الأرضي بمدينة المحمدية بولاية معسكر حيز الخدمة.

وجاء ذلك، حسب بيان لوزارة النقل، في إطار إزالة الممر المستوي للسكك الحديدية. بهدف ضمان انسيابية حركة المرور وتعزيز السلامة العمومية.

ويُعد هذا المشروع مكسبًا هامًا لسكان المدينة، حيث سيساهم في تحسين التنقل. وتقليص حوادث المرور، وتعزيز الربط بين أحياء المحمدية والطريق الوطني رقم 97.

كما تم بالمناسبة تسليم سيارتين من نوع فيات دوبلو في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة النقل وشركة فيات الجزائر. والتي تنص على تخصيص 50 سيارة شهريًا لفائدة سائقي سيارات الأجرة. ضمن برنامج دعم مهنيي القطاع وتجديد أسطول النقل الحضري.

وقد قامت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، بتكريم الوزير، عرفانًا بجهوده المبذولة لتحسين ظروف عمل الناقلين. ودعمه المتواصل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.