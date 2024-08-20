معسكر: تدشين عدة مقرات ومشروع إنجاز 40 وحدة سكنية ترقوي مدعم

أحيت ولاية معسكر ذكرى اليوم الوطني للمجاهد تحت إشراف محمدي فريد والي الولاية.

وتم تدشين مع إعادة وضع حيز الخدمة لمقر المنظمة الولائية لأبناء الشهداء بعد تهيئته.

وبنفس الموقع أشرف الوالي. على تدشين مع إعادة وضع حيز الخدمة لمقر المنظمة الولائية لأبناء المجاهدين بعد تهيئته.

كما أشرف الوالي على تدشين ووضع حيز الخدمة المركز الطبي لفئة المجاهدين وذوي الحقوق. بمناسبة الاحتفال بالفاتح من نوفمبر 2024 المقبل.

وبوسط مدينة معسكر اشرف الوالي على وضع حجر الأساس لمشروع انجاز مقر الكشافة الاسلامية.

وأكد الوالي انه من مفجري الثورة التحريرية المجيدة كانو اعضاء بالكشافة الاسلامية. على غرار الشهيد بوراس محمد مؤسس الكشافة الاسلامية.

وبموقع سيدي علي محمد بوسط مدينة معسكر اشرف الوالي على وضع حجر الأساس. لمشروع انجاز 40 وحدة سكنية ترقوي مدعم.

كما أمر مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء بإعداد دراسة مهيكلة لهذا الحي واستغلال كافة الاوعية العقارية الشاغرة.

كما أشرف الوالي على وضع حجر الأساس لمشروع مجمع مدرسي مدمج بحي 2630 سكن عمومي ايجاري. ببلدية معسكر مسير المشروع مديرية التجهيزات العمومية.

وأكد الوالي على ضرورة بنظام تناوب فرق العمل وتسليم هذا المشروع قبل نهاية السنة الحالية. لتخفيف الضغط في المدارس المجاورة و القضاء على ظاهرة تنقل التلاميذ.

وتم إعطاء إشارة الإنطلاق لمشروع الربط بالغاز الطبيعي بدوار سي بلعيد. غلاف مالي يقدر 2684690 دج لربط 16 عائلة. بالإضافة إلى انجاز طريق يربط دوار سي بلعيد بالطريق الوطني رقم 07 على مسافة 400 متر

كما أشرف السيد الوالي بمقر الولاية قصر المؤتمرات على تسليم مفاتيح سيارات الاسعاف المقتناة حديثا. لفائدة المؤسسات العمومية للصحة الجوارية عبر إقليم الولاية. حيث تم اقتناء 23 سيارة إسعاف بمبلغ 29 مليار سنتيم مجهزة بكل الوسائل والمعدات الطبية الضرورية من علامة (mercedess). والتي ستوزع منها 09 سيارات بهذه المناسبة كدفعة أولى. وستوزع سيارات إسعاف أخرى في الأيام القليلة القادمة.