معسكر: ترسيم تسمية الملعب البلدي للمحمدية بـ “فريق جبهة التحرير الوطني”

والي ولاية معسكر عبد الخالق صيودة رفقة الوفد المرافق له على فعاليات تدشين الملعب البلدي بإسم جبهة التحرير الوطني

أشرف والي ولاية معسكر عبد الخالق صيودة، رفقة الوفد المرافق له على فعاليات تدشين الملعب البلدي، بإسم جبهة التحرير الوطني. وأعطى إشارة الانطلاقة لأكاديمية “كروم عبد الكريم”.

كما تم امضاء اتفاقية استغلال الملعب بين رئيس بلدية المحمدية، درقاوي ابراهيم، ورئيس النادي الرياضي الهاوي نجوم المحمدية. المجاهد كروم عبد الكريم.

وتم تكريم لاعب فريق جبهة التحرير الوطني معوش محمد رئيس مؤسسة فريق جبهة التحرير الوطني. بحضور الدكتور بن حمزة ياسين نائب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، واللاعب الدولي بن يطو محمد.