معسكر: تسليم عدة وحدات سكنية من مختلف الصيغ قبل شهر رمضان

قام اليوم الاربعاء، والي معسكر، صيودة عبد الخالق، بخرجة ميدانية وتفقدية عبر ورشات انجاز مختلف البرامج السكنية ببلدية معسكر.

وعاين الوالي مشروع إنجاز 50 وحدة سكن ترقوي مدعم، للمرقي فوضيل الهاشمي، بحي بابا علي معسكر،أين وصلت نسبة الاشغال 40%.

وأمر الوالي مدير السكن، بتبليغ القوائم الاسمية للمرقين العقاريين، والتسريع في اجراءات منح الاعانات المالية من طرف الصندوق الوطني للسكن.

بعدها عاين صيودة، مشروع انجاز 750 وحدة سكنية البيع بالايجار، للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل.

وألزم الوالي، المؤسسة التركية، ومدير فرع وكالة عدل معسكر، بتسليم 225 وحدة سكنية قبل حلول شهر رمضان.

ثم عاين مشروع انجاز 860 وحدة سكنية عمومي ايجاري بسيدي عبد الجبار، والتي انتهت الاشغال بـ162 وحدة سكنية.

وأمر الوالي بتطبيق غرامات التأخير على المؤسسة، نظرا للتأخر المسجل في المشروع.

كما تفقد صيودة، مشروع انجاز 1000 وحدة سكنية البيع بالايجار، بحي مدبر، حيث سيتم تسليم 313 وحدة سكنية منتهية الاشغال.

كما تعهدت المؤسسة بتسليم 223 سكن نهاية شهر جوان المقبل، والباقي قبل نهاية السنة الحالية.

وتواصلت الزيارة عبر مشروع انجاز 688 وحدة سكن عمومي ايجاري، بحي مدبر الموكلة للمؤسسة الصينية CRCC17، حيث بلغت الاشغال 75%.

وقد انتهت الاشغال في 274 وحدة سكنية، و204 سيتم تسليمها شهر جويلية القادم.

كما عاين الوالي مشروع انجاز 1000 وحدة سكنية عمومي ايجاري بنفس الحي.

وقدم المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري الشروحات حول هذا المشروع الذي تم الفسخ مع المؤسسة الصينية LOGANDA.

وتم منح المشروع الى اربعة مقاولات محلية لإتمامه، حيث شدد على مراجعة المواعيد التعاقدية.

بعدها وبحي عين البيضاء، عاين مشروع انجاز 50 وحدة سكنية ترقوي مدعم للوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري.

كما عاين اشغال انجاز 750 وحدة سكنية البيع بالايجار عدل، بحي المحطة.

وقد تعهد مدير فرع وكالة عدل معسكر، بتسليم 429 وحدة قبل شهر رمضان المعظم.

وزار الوالي مشروع إنجاز 400 وحدة سكن عدل، حيث تعهدت المقاولة بتسليم 165 وحدة سكنية قبل نهاية شهر جوان المقبل.

وبموقع انجاز 1500 وحدة سكن عمومي ايجاري، أكد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بتسليم 450 سكن قبل نهاية ماي.

كما أمر الوالي بالانتهاء من اشغال التهيئة والتجهيزات العمومية منها مدرسة ابتدائية، ومكتب بريدي.

واستاء الوالي من مشروع انجاز 900 وحدة سكن عمومي ايجاري، والموكلة للمؤسسة الصينية MCC بلغ تقدم الاشغال بها 57%.

وأمر مدير السكن باتخاذ الاجراءات اللازمة، ومراسلة الوزارة الوصية حول التأخر المسجل من المؤسسة الصينية، مع تطبيق غرامات التأخير .

وزار الوالي مشروع إنجاز 90 سكن عمومي ترقوي LPP، آمرا ممثل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بالانطلاق في انجاز جدار الاسناد.

وفي مشروع انجاز 80 وحدة سكنية ترقوي مدعم للمرقي العقاري خطاط صابر، اعرب المكتتبون عن قلقهم من المشروع.

وأمر الوالي الامين العام للولاية بتحضير اجتماع في الديوان، بحضور كل المتدخلين في المشروع، وممثلين عن المكتتبين لاتخاذ الاجراءات اللازمة.