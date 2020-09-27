معسكر: تسليم 3آلاف وحدة سكنية بصيغة عدل هذا الأسبوع

ترأس والي معسكر عبد الخالق صيودة، اجتماعا حول قطاع السكن بالولاية بحضور الأمين العام، مدراء الهيئة التنفيذية و رؤساء الدوائر.

وأكد الوالي في تدخله على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات وتدعيم ورشات الانجاز مع تدراك التأخر المسجل وإعذار المقاولات المتقاعسة.

وأمر المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بتفعيل ورشات انجاز 5977 وحدة سكنية عمومي ايجاري والتي شهدت تأخرا.

كما امر الوالي رؤساء الدوائر بتعليق القوائم الاسمية للمواطنين المعنيين قبل نهاية شهر سبتمبر 2020 .

بعدها احيلت الكلمة لمدير فرع وكالة عدل بمعسكر البيع بالإيجار، ويقدر البرنامج بـ 6650 وحدة سكنية.

ومن المرتقب تسليم 3000 وحدة سكنية قبل نهاية شهر سبتمبر 2020.

وبالنسبة للسكن الريفي امر السيد الوالي رؤساء الدوائر بتبليغ قوائم المستفيدين الى مديرية السكن فورا.

وبخصوص السكن الترقوي المدعم البرنامج الجديد امر الوالي مدير الوكالة الولائية العقارية، والمدير العام لديوان الترقية، والتسيير العقاري بتفعيل الورشات.

كما اكد انه سيقوم بخرجة ميدانية عبر هذه الورشات للوقوف شخصيا على ما مدى تقدم الاشغال .