معسكر: تعرض رعية تركي لإعتداء بسيف في المحمدية

تعرض رعية تركي ظهر اليوم إلى إعتداء بسيف من قبل أحد المسبوقين قضائيا بمدينة المحمدية ولاية معسكر.

وحسب مصادر النهار أونلاين فإن عملية الإعتداء تمت عند محيط مشروع 400 مسكن بصيغة عدل الكائن بحي سيدي عبد القادر رقم 01 .

أين قام المعتدي بمباعتة الرعية التركي الذي ينتسب للمجموعة التقنية المشرفة على إنجاز المشروع السكني مطاردته داخل ورشات الإنجاز.

موجها له عدة طعنات إستدعت تحويله على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات بالمؤسسة العمومية الإستشفائية دحو دحاوى.

و إستنادا إلى مصادر محلية فإن سبب الإعتداء يعود إلى اتخاذ إدارة الشركة قبل أيام لقرار يقضي بطرد الشاب لدواع ذات صلة بالإنضباط.

و هو القرار الذي لم يهضمه قبل أن يندفع بمهاجمة المسؤول التركي .

وفي السياق ذاته فتحت مصالح الشرطة القضائية لأمن الدائرة تحقيقا في الحادث وبحثا عن الشاب الذي كان في حالة فرار .