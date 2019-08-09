معسكر : تفحم شابين وإصابة اخر في حادث مرور بقرية بن شنين في المحمدية

لقي شابين حتفهما إثر وإصابة اخر في حادث مرور وقع اليوم الجمعة على مستوى الطريق االسيار بالمحمدية في معسكر.

وحسب مصادر لـ النهار فإن الحادث وقع في حدود الساعة 3 و40 د من صباح اليوم باقليم قرية بن شنين بالمحمدية.

وتمثل في إحتراق السيارة من نوع فولسفاقن cr02 نتيجة إصطدامها بسيارة أخرى من نوع ” بولو”.

ما خلف تفحم شابين وإصابة سائق السيارة الاخرى على مستوى الوجه والرجل اليسرى والمرفق.

حيث تم نقلهم لمصلحة حفظ الجثث فيما تم إجلاء المصاب لمصلحة الإستعجالات بمستشفى الولاية.

في حين فتحت المصالح الامنية تحقيقا في الحادث.