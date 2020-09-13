معسكر.. تفكك شبكة إجرامية مختصة في النصب عبر شبكة الانترنت

تم، اليوم، بولاية معسكر تفكيك شبكة إجرامية مختصة في النصب عبر شبكة الانترنت.

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالتنسيق مع فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمعسكر٫ من تفكيك مجموعة إجرامية متكونة من أربعة أشخاص ، من ضمنهم رعيتين أجنبيين في حالة فرار ، كانوا يحترفون جريمة النصب عبر شبكة الأنترنت ، مع حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية فاق 245 مليون سنتيم و آخر من العملة الصعبة قارب 4000 أورو من عائدات عملية النصب ، إضافة إلى كمية من البذور كان يوهم بها الضحايا على أنها تستعمل في تحضير مواد التجميل ، قدرت كميتها الإجمالية بــ 781 وحدة حيث تعود وقائع القضية إلى الأيام الأولى من شهر سبتمبر الجاري و بناء على شكوى رسمية تقدم بها ضحيتان أمام فرقة البحث و التدخل، إثر تعرضهما لجريمة النصب من طرف مجهولين بعد اطلاعهما على عرض إشهاري وهمي عبر شبكة الأنترنت، يتعلق بتمويل مخبر وهمي خاص بتصنيع مواد التجميل بكمية من البذور، التي اصطلح عليها من خلال العرض الإشهاري باسم الإيروكو، الخطة التي كان ينتهجها أفراد الشبكة للإيقاع بضحاياهم تتم أولا ببيع أحد أفرادها لعينات من هذه البذور للضحايا و بعد عرضها على طرف آخر في الشبكة و هي امرأة كانت تدعي أمامهم أنها خبيرة تابعة للمخبر لمعاينة جودة البذور وشرائها بمبلغ مضاعف لكسب ثقة الضحايا ، ما يجعلهم يعودون مجددا لاقتناء كميات كبيرة من هذه البذور الأمر الذي يمكن أفراد الشبكة من الحصول على أموال باهضة، من وراء هذه العملية الاحتيالية، لتتكمن عناصر الفرقة وفق خطة محكمة من توقيف شخصين من أفراد الشبكة و حجز كمية إجمالية من البذور قدرت بـ781 وحدة إضافة إلى المبالغ المالية المذكورة كعائدات عملية النصب ، أنجز إثرها إجراء قضائي ضد المشتبه فيهما الموقوفين ، قدما بموجبه أمام العدالة التي أمرت بوضع أحدهما رهن الحبس و وضع الثاني تحت الرقابة القضائية ، فيما بقي شريكيهما الآخرين في حالة فرار.