معسكر: تفكيك شبكة إجرامية للإعداد للسرقات

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة “غريس”، في معسكر، من توقيف 06 أشخاص تتراوح أعمارهم من 21 الى 33 سنة، وإسترجاع مسروقات (أدوات كهرمنزلية، أجهزة إعلام ألي، ألبسة، أجهزة كهربائية).

وجاءت العملية على إثر تلقي بلاغ من شقيق الضحية تفيد أن مسكن شقيقه تعرض للسرقة من طرف مجهولين.

وبعد إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة غريس المختصة إقليميا و إستغلالا للمعلومات المقدمة من طرف المُبلغ، تم تحديد هوية أحد المشتبه فيهم ليتم توقيفه و إسترجاع بعض من المسروقات.

وخلال التحقيق معه أفصح عن شركائه من باقي أفراد العصابة الذين تم توقيفهم خلال فترة وجيزة مع إسترجاع الجزء المتبقي من المسروقات.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية أنجز ضدهم ملف قضائي وقدموا أمام نيابة محكمة غريس.

وتوبع المعنيون، بتهم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد للسرقات، والسرقة بتوافر ظروف التعدد الليل بإستحضار مركبة ذات محرك.

وبعد إجراءات المثول الفوري صدر في حق 04 مشتبه فيهم 18 شهر حبس نافذة مع غرامة مالية نافذة 100.000دج مع الايداع. وفي حق 02 مشتبه فيهم 01 سنة حبس نافذة مع عدم الإيداع وغرامة مالية 50.000دج.