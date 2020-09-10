معسكر: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في النصب عبر شبكة الانترنت

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن معسكر، من تفكيك شبكة إجرامية من 4 أشخاص، مختصة في النصب عبر شبكة الانترنت.

ومن ضمن الشبكة الإجرامية، رعيتين أجنبيين في حالة فرار، كانوا يحترفون جريمة النصب عبر شبكة الأنترنت.

كما تم حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية فاق 245 مليون سنتيم وآخر من العملة الصعبة قارب 4000 أورو.

وتم حجز كمية من البذور كانت الشبكة توهم بها الضحايا على أنها تستعمل بتحضير مواد التجميل، قدرت بـ 781 وحدة.

وتعود وقائع القضية إلى الأيام الأولى من سبتمبر الجاري، وبناء على شكوى رسمية تقدم بها ضحيتان أمام فرقة البحث والتدخل.

وتعرضت الضحيتان لجريمة النصب من طرف مجهولين بعد اطلاعهما على عرض إشهاري وهمي عبر شبكة الأنترنت.

ويتعلق العرض الاشهاري بتمويل مخبر وهمي خاص بتصنيع مواد التجميل بالبذور، التي اطلق عليها خلال العرض الإشهاري باسم الإيروكو.

الخطة التي كان ينتهجها أفراد الشبكة للإيقاع بضحاياهم، تتم أولا ببيع أحد أفرادها لعينات من هذه البذور للضحايا.

ويتم عرض العينة على طرف آخر في الشبكة، وهي امرأة كانت تدعي أنها خبيرة لمعاينة جودة البذور وشرائها بمبلغ مضاعف.

ونفذت الشبكة الاجرامية الخطة لجعل الزبائن يعودون لاقتناء كميات كبيرة من البذور، ما يمكن أفراد الشبكة من الحصول على الأموال.

وتمكنت عناصر الفرقة وفق خطة محكمة من توقيف شخصين من أفراد الشبكة وحجز كمية إجمالية من البذور قدرت بـ781 وحدة.

وأنجز إجراء قضائي ضد المشتبه فيهما الموقوفين، قدما أمام العدالة التي أمرت بوضع أحدهما رهن الحبس والثاني تحت الرقابة القضائية، فيما بقي شريكيهما الآخرين في حالة فرار.