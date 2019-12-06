معسكر.. تفكيك شبكة مختصة بسرقة المواشي عبر ولايات الغرب

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية معسكر، من تفكيك شبكة إجرامية تخصصت في سرقة المواشي عبر ولايات غرب الوطن.

وحسب المصالح المعنية، نجحت عناصر الفرقة الإقليم لبلدية تيزي، من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من خمسة أفراد مختصة في سرقة المواشي تنشط عبر ولايات الغرب الجزائري، لاسيما معسكر، سعيدة، تيارت وسيدي بلعباس.

وحسب نفس المصدر، فإنّ الشبكة كانت تستغل ظروف الليل والعزلة، وتستعمل شاحنات وسيارات مخصصة لذلك.

وتم تقديم أفراد الشبكة، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر، الّذي أمر إيداعهم الحبس المؤقت ووضع واحد تحت الرقابة القضائية.