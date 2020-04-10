معسكر.. تفكيك عصابة أشرار سرقوا 430 علبة من السجائر داخل محل تجاري

تمكنت مصالح الأمن بمعسكر من تفكيك عصابة أشرار قاموا بسرقة شحنة من علب السجائر داخل محلات تجارية.

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة تيغنيف بمعسكر من تفكيك مجموعة أشرار مختصة في السرقة من داخل المحلات التجارية.

الشبكة متكونة من أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 21 و 28 سنة، حيث وبعد تلقي فرقة الشرطة القضائية بأمن الدائرة شكوى من طرف الضحية حول تعرض محله التجاري للسرقة بالكسر من طرف مجهولين، استولوا خلالها على كمية من التبغ مختلفة الأنواع ، كمية من العطور إضافة إلى مبلغ مالي وهاتفين نقالين.

تم فتح تحقيق في القضية، أسفر بعد تحريات حثيثة عن توقيف أحد الأشخاص قام بشراء مسروقات متمثلة في كمية من التبغ.

واعترف بالفعل المنسوب إليه كاشفا عن هوية المشتبه في الذي باعه هذه المسروقات.

كما تم توقيف شخصين آخرين قاما بإخفاء مسروقات متمثلة في كمية من التبغ مع استرجاع كمية من هذه المادة متمثلة في 430 علبة سجائر.

ليستمر التحقيق في القضية حيث أفضى إلى توقيف باقي المشتبه فيهم الرئيسيين الثلاثة ، مع استرجاع مسروقات أخرى كانت مخبأة بقبو إحدى العمارات و تمثلت في 57 وحدة من التبغ إضافة إلى قارورتين من العطور و هاتفين نقالين.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق في القضية ، وانجاز إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم وقدموا أمام العدالة التي أمرت بوضع المشتبه فيهم الأربعة المتورطين في جرم السرقة رهن الحبس.

فيما استفاد الثلاثة الآخرون المتورطين في جريمة إخفاء مسروقات من الاستدعاء المباشر.