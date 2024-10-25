معسكر: تفكيك مجموعة إجرامية لترويج المخدرات يقودها 3 أشقاء

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولاىية للشرطة القضاىية بمعسكر، من وضع حد لنشاط مجموعة اجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية يقودها ثلاث اشقاء من المسبوقين قضائيا.

وجاءت العملية، إثر معاينة الشرطة لحادث مرور تعود وقائعه الى 29/09/2024، بين سيارتين سياحيتين بترقيمين مختلفين. الاولى من نوع تويوتا ترقيم معسكر و الثانية من نوع هيونداي ترقيم وهران.

وحسب تصريح شهود عيان ان صاحب المركبة هيونداي قام برمي صندوق كرتوني بالاحراش المجاورة لمكان الحادث.

حيث تم العثور عليه وبداخله 15000 مؤثر عقلي من نوع بريقابالين 300 ملغ.

وخلال المعاينة لفت انتباه عناصر الشرطة مركبة اخرى من نوع رونو بترقيم ولاية سطيف تحوم حول مكان الحادث مرفوقة بدراجة نارية.

ليتم العثور على المركبة فيما بعد غير بعيد عن مكان الحادث ابوابها مفتوحة. وبداخلها حقيبة ظهر بها مبلغ مالي يقدر ب 90 مليون سنتيم وهاتفين نقالين.

وشرعت الضبطية القضائية فرقة مكافحة المخدرات وبعد الاشراف المباشر لوكيل الجمهورية في التحقيق حيث تم التعرف على المشتبهين الرئيسيين. وهم ثلاثة إخوة من عائلة واحدة.

وبموجب اذن تحديد الاختصاص الى محكمة عين الترك وهران تم توقيف إثنان منهم وشريكهما فيما تم توقيف الشقيق الثالث بمدينة معسكر.

وبعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية الخاصة بالتفتيش عثر بمسكن احد الاشقاء الثلاث على مبلغ مالي يقدر ب 40 مليون سنتيم. وبمحلهم التجاري على مبلغ يفوق 19 مليون سنتيم.

وأبانت التحقيقات عن هوية 8 أشخاص آخرين متورطين في القضية تم توقيف 5 منهم. فيما يزال 3 آخرين في حالة فرار جارية الأبحاث لتوقيفهم.

ليبلغ عدد المتورطين الاجمالي 12 شخص، 9 محل توقيف و3 في حالة فرار.

حجز 15 ألف مؤثر عقلي

فيما بلغ عدد المحجوزات 15000 مؤثر عقلي، ومبلغ اجمالي يفوق 142 مليون سنتيم من العملة الوطنية. و3 مركبات سياحية استعملت في الجريمة و هواتف نقالة.

وتم توجيه لهم تهم جناية التهريب للمؤثرات العقلية على درجة عالية من الخطورة تهدد الأمن الوطني والصحة العمومية.

وكذا حيازة ونقل المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة اجرامية منظمة.

كما تم انجاز ملف اجراء قضاىي قدم بموجبه المشتبه فيهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر. الذي احال ملف القضية امام قاضي التحقيق. والذي اصدر قرار ايداع 5 مشتبه فيهم الحبس و3 آخرين تحت الرقابة القضاىية.