معسكر: تفكيك محل فسق ودعارة وتوقيف 4 أشخاص بسيق

تمكنت الشرطة القضائية، بأمن سيق، بمعسكر، من تفكيك محل للفسق والدعارة، وتوقيف أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 19 و35 سنة، من بينهم إمرأتين، وحجز قطعة من المخدرات وأقراص مهلوسة.

وتمت العملية، بعد استغلال معلومات، تلقتها الشرطة، حول قيام المشتبه فيها الرئيسية، البالغة 35 سنة، باستغلال مسكنها العائلي، بأحد أحياء سيق، كمحل لممارسة الرذيلة، مقابل مبالغ مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتنفيذ عملية تفتيش مسكن المشتبه فيها، والتي مكنت من توقيفها رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، رجل و امرأتين.

كما تم حجز ثلاثة أقراص مهلوسة من نوع ليريكا، وقطعة من المخدرات.

وحول المشتبه فيهم لمقر أمن الدائرة، أين أنجز ضدهم إجراء قضائي، وقدموا أمام العدالة، التي أمرت بوضعهم رهن الحبس.