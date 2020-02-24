معسكر.. تفكيك محل لممارسة الدعارة وتوقيف 7 أشخاس ضمنهم إمرأة

فككت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري السابع بولاية معسكر، محل للفسق والدعارة وأوقفت 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و73 سنة من ضمنهم إمرأة.

وجاءت العملية بعد إستغلال لمعلومات تلقتها عناصر الفرقة حول قيام المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 40 سنة، بإستغلال مسكنه العائلي بحي 936 مسكن بمدينة معسكر كمحل لممارسة الفسق والدعارة.

ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنفيذ عملية تفتيش للمسكن المشبوه، حيث أسفرت العملية على توقيف سبعة أشخاص، حولوا إلى مقر الأمن الحضري السابع.

أين فتح تحقيق في القضية تبين خلاله أنّ أحد المشتبه فيهم الموقوفين البالغ من العمر 32 سنة، محل بحث من طرف العدالة.

ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية ليوضع بموجبها رهن الحبس، فيما إستكملت إجراءات التحقيق في حق البقية وقدموا أمام العدالة لمحاكمتهم.