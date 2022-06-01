معسكر: تفكيك ورشة سرية لتعليب المواد الغذائية بوسوم مقلدة

تمكنت عناصر فرع الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي بفروحة بمعسكر، بالتنسيق مع الفرقة الإقصادية والمالية من تفكيك ورشة سرية لتعليب المواد الغذائية بوسوم مقلدة.

كما تمكنت ذات العناصر، من توقيف شخص مشتبه فيه يبلغ من العمر 30 سنة. وذلك في قضية إنشاء ورشة سرية لتعليب المواد الغذائية بوسم وبيانات مقلدة و عرض منتوج غير صالح للإستهلاك البشري.

وجاءت العملية بناءً على معلومات مفادها وجود ورشة سرية بأحد شوراع مدينة فروحة مستغلة من قبل المشتبه فيه.

حيث يقوم المشتبه فيه، بإحضار مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك رديئة النوعية. و إعادة تعبئتها مع وضع تورايخ صلاحية جديدة، بوسم وبيانات مقلدة.

وبعد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة تم تفتيش الورشة بالتنسيق مع المصالح المختصة.

وكانت النتائج إيجابية بضبط كميات من المواد الغذائية غير صالحة للإستهلاك ومتعفنة. مع عدم توفر الشروط الملائمة للنظافة والتخزين.

بالإضافة إلى العثور على آلات صناعية للتعبئة والتأريخ وأخرى مخصصة للتغليف واللصق لعلامات تجارية مقلدة.

وبعد إستكمال كافة الإجراءات تم إتلاف المواد الغذائية المعفنة والتي قدر وزنها بـ6940 كلغ. وبموجب إجراء قضائي تم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة لمحاكمته.

حريق بمكتبة وراقة بغريس في معسكر

نشب عشية اليوم حريق بمكتبة بمدينة غريس بولاية معسكر. حيث اتلفت ألسنة النيران محتوى رفوف المكتبة بأكملها.

وقد سارع أفراد مصالح وحدة الحماية المدنية لدائرة غريس إلى عين المكان، إثر تلقيها نداء حول الحادث. أين قامت بالتدخل ووضع حد للحريق والسيطرة عليه.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp