معسكر: تكريم التلاميذ المتفوقين في الأطوار الدراسية الثلاثة

أشرف والي ولاية معسكر، عبد الخالق صيودة، مساء الأربعاء، على تكريم التلاميذ المتفوقين في الأطوار الدراسية الثلاثة.

وتم التكريم بدار الثقافة ابي راس الناصري بمعسكر بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، السلطات الأمنية والمدنية، الأسرة الثورية.

بالإضافة الى مدراء الهيئة التنفيذية والصحافة، بحضور ممثلي التنظيمات النقابية لقطاع التربية وأولياء التلاميذ.

وألقى الوالي كلمة بالمناسبة ثمّن من خلالها جهود الأساتذة والمعلمين والطاقم الإداري في نجاح التلاميذ.

كما هنأ التلاميذ بهذا التفوق، داعيا الله الى المزيد من النجاحات.

وفي خلال مداخلته ذكر الوالي بتاريخ الفاتح من نوفمبر كمحطة هامة في تاريخ الجزائر.

بعدها قام الوالي رفقة الوفد المرافق له بتكريم التلاميذ المتفوقين والبالغ عددهم 18 تلميذا.

حيث قدرت نسبة نجاح البكالوريا لولاية معسكر 58,13%، وكرمت التلميذة المتفوقة مرزوق نسيمة بمعدل 18,3.

وتم تكريم التلاميذ الأربعة الأوائل من كل طور دراسي، كما تم تكريم مدير ثانوية بلدية عين فراح باحتلالها المرتبة الأولى ولائيا في شهادة البكالوريا.