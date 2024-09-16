معسكر: تكريم الطلبة حفظة القرآن الكريم في ذكرى المولد النبوي الشريف

أحيت ولاية معسكر ذكرى المولد النبوي الشريف المصادف ليوم 12 من شهر ربيع الاول من كل سنة هجرية. على مستوى مسجد القدس بحي 936 مسكن بمعسكر، بإشراف من محمدي فريد والي الولاية.

وبعد أداء صلاة العصر مباشرة، تم الاستماع لآيات من الذكر الحكيم. بعدها استمع الحضور إلى درس حول “الاقتداء بسيرة النبي المصطفى واستذكار خصاله الطيبة”.

وعقب ذلك، تم تكريم الطلبة حفظة القرآن الكريم في مسابقة القرآن الكريم وتجويده واستظهاره. بمناسبة المولد النبوي الشريف 1446ه‍/2024م، من طرف الوالي والسلطات الامنية والمدنية. مع تكريم 32 فائزا بأغلفة مالية. وفي الختام تم رفع الدعاء لصالح البلاد والعباد.